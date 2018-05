Die Aktie von Amazon hat am Freitag weiter zulegen können. Es ging um immerhin 1,1 % nach oben. Damit ist das Rekordhoch ein weiteres Mal nach oben geschoben worden. Die nächste wichtige Marke in Höhe von 1.500 Euro rückt damit immer näher. Es sollte auch in den kommenden Sitzungen zumindest große Chancen auf steigende Kurse geben, merken die Chartanalysten an. Nach unten ist der Wert durch die kurzfristige Aufwärtstrendgerade seit Anfang April gut abgesichert. Langfristig schützen mindestens ... (Frank Holbaum)

