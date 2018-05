Der Bonner Logistikkonzern macht die Entfristung von Arbeitsverträgen von den Krankheitstagen abhängig. Scholz will das nicht hinnehmen.

Die neuen Arbeitsbedingungen bei der Deutschen Post ziehen weitere Reaktionen nach sich. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will, dass er bei dem Konzern für arbeitnehmerfreundlichere Verhältnisse sorgen will.

Die "Bild am Sonntag" berichtete am Wochenende, dass die Deutsche Post die Entfristung von Arbeitsverträgen von den Krankheitstagen der jeweiligen Mitarbeiter abhängig mache. Demzufolge dürfen Mitarbeiter in zwei Jahren nicht häufiger als sechsmal krank gewesen sein beziehungsweise nicht mehr als 20 Krankheitstage anhäufen. Ein Konzernsprecher bestätigte den Bericht am Sonntag.

Scholz sagte, er werde nicht hinnehmen, dass bei der Post als einem Unternehmen mit indirekter Bundesbeteiligung Arbeitnehmer, wenn sie zu oft krank seien oder zu langsam arbeiteten, ...

