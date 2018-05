Mit dem 15. Pfälzer Spargelstich ist am vergangenen Dienstag in Haßloch die Spargelsaison offiziell eröffnet worden. QS-Spargelbauer Christian Deyerling und unsere LandFrau Elvira waren mit dabei, als das Erste Pfund Spargel der neuen Saison feierlich an den diesjährigen Preisträger Johann Lafer überreicht wurde. Foto © QS Qualität und Sicherheit GmbH...

