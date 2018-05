"Die Welt" zu Kindergeld-Zahlungen ins EU-Ausland:

"Wie hoch soll das Kindergeld für EU-Ausländer sein, die in Deutschland arbeiten, deren Kinder aber nicht hier, sondern in einem Mitgliedsland wie Rumänien leben? Es geht darum, was wichtiger ist: der formaljuristische Gleichheitsgrundsatz innerhalb der EU oder das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger des Gastlandes? Fest steht, dass die EU-weite Kindergeldregelung im Namen der Gleichheit zu Mitnahmeeffekten und Missbrauch einlädt. Klar ist aber auch, dass das Kindergeld weder ein Gehaltsbestandteil noch eine Versicherungsleistung ist. Es ist eine Sozialleistung, deren Höhe sich eigentlich orientieren sollte am Grad der Bedürftigkeit. Insofern muss man sich schon fragen, warum Kinder in Rumänien mit deutschen Steuergeldern faktisch viel stärker unterstützt werden sollten als deutsche Kinder."/DP/he

AXC0009 2018-05-07/05:35