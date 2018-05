Die Bundesregierung beglückt Deutschlands Rentner im Juli mit einem Rentenplus von über drei Prozent. Doch 54.000 Rentner müssen dann plötzlich Steuern zahlen. Wer betroffen ist, hängt nicht nur vom Einkommen ab.

Das Bundeskabinett hat für Juli erneut eine ordentliche Rentenerhöhung beschlossen: Rentner in Westdeutschland bekommen 3,22 Prozent, Rentner in Ostdeutschland sogar 3,37 Prozent mehr Rente als bislang. Über 20 Millionen Deutsche haben dann mehr Geld in der Tasche.

Doch viele von ihnen müssen einen Teil des Geldsegens direkt wieder abgeben, nämlich in Form von Steuern. Schon heute sind knapp 4,4 Millionen Rentner steuerpflichtig, im Juli kommen nach Berechnungen des Finanzministeriums noch einmal 54.000 hinzu. Berücksichtigt man, dass zusammenveranlagte Ehepaare als ein Steuerpflichtiger gezählt werden, so werden dann Schätzungen zufolge 5,6 Millionen Rentner Steuern zahlen müssen. Allein durch die Rentenerhöhung im Juli wird die Bundesregierung etwa 300 Millionen Euro Steuern zusätzlich einnehmen.

Ohne Steuern kommen all jene davon, deren steuerpflichtiger Anteil der Rente unterhalb einer gewissen Grenze bleibt. Die liegt beim jeweils gültigen Grundfreibetrag (aktuell: 9000 Euro) zuzüglich der Werbekostenpauschale von 102 Euro. Gesetzlich Versicherte können zudem ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung von der Steuer absetzen, die zusammen bei etwa elf Prozent liegen.

Pauschal lässt sich hier sagen, dass die Grenze, aber der Steuern fällig sind, bei Neurentnern deutlich niedriger liegt als bei solchen, die schon vor längerer Zeit in Rente gegangen sind. Wer etwa 2018 in Rente geht, muss für den Teil der Rente, der über ...

