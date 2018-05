=== 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:15 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz, 11:00 HV), Hannover 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q, Köln *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 09:00 DE/Hans-Böckler-Stiftung, PK zum "Atlas der Arbeit", Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai 10:30 DE/Bitkom, Ergebnis der Umfrage zur Digitalisierung in der Bankenbranche, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:55 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statement anlässlich des Besuchs der Jane-Addams-Schule, Berlin 13:00 DE/Vorstände der Bundestagsfraktionen von SPD und CDU/CSU, Auftaktstatements zur Klausurtagung (bis 8.5.), Garmisch-Partenkirchen 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der CDU-/CSU- Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick 17:30 CH/EZB-Direktor Praet, Rede bei einer Veranstaltung der Swiss Financial Analysts Assocation, Genf *** 18:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen 20:00 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der George Mason University, Fairfax 21:30 US/Fed, Reden von Dallas-Fed-Präsident Kaplan und Chicago-Fed-Präsident Evans (beide 2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank of Atlanta, Amelia Island 23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q, Saskatoon - DE/Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 9.5.), Mainz - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Großbritannien und Südkorea geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 07, 2018 00:04 ET (04:04 GMT)

