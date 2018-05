Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-REFORMPLÄNE - Führende Politiker der Union lehnen eine Schuldenvergemeinschaftung in Europa ab. Auch eine Stabilitätspolitik ohne jegliche nationale parlamentarische Kontrolle komme nicht infrage. Die Pläne der EU-Kommission, einen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister zu benennen, wird ebenfalls abgelehnt. (Handelsblatt S. 13)

EU-EINLAGENSICHERUNG - Deutschland erhält im Abwehrkampf gegen eine schnelle Vergemeinschaftung der Einlagensicherung in der Eurozone unerwartete Unterstützung aus der Slowakei. Jedes Land sollte als Erstes seine Hausaufgaben machen, fordert der slowakische Finanzminister, Peter Kazimir. Dazu gehöre ein Abbau der notleidenden Kredite in den Bankbilanzen, so der Finanzminister. (FAZ S. 17)

HANDELSÜBERSCHUSS - Im Handelskonflikt mit den USA müsse Deutschland eigenen Fehler einsehen, fordert Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, in einem Gastbeitrag. "Wir sollten uns eingestehen, dass die deutschen Handelsüberschüsse zu hoch sind und durch das Schließen der Investitionslücke reduziert werden müssen", so Fratzscher. (Handelsblatt S. 56)

HANDEL EU/USA - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stößt mit seinem Plädoyer für ein Handelsabkommen der EU mit den USA auf Vorbehalte - Wirtschaft und europäische Partner sind skeptisch. (Handelsblatt S. 8)

HANDEL EU/USA - Der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Stahl- und Technologiekonzerns Voestalpine warnt davor, mit den USA in Verhandlungen über ein komplett neues Handelsabkommen einzutreten. Angesichts der Stimmung in Europa halte er es "für sinnvoller, gegebenenfalls einzelne Segmente der Handelsbeziehungen zu diskutieren, als eine große Lösung anzustreben". (Handelsblatt S.9)

STAHLSCHWEMME - Wegen des Zollstreits mit den USA mehren sich nach Ansicht der deutschen Stahlindustrie die Anzeichen für eine Importschwemme. "Es ist völlig realistisch, dass die Länder, die wegen der Zölle nicht mehr in die USA liefern können, mit ihrem Stahl auf den europäischen Markt drängen", sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. (Neuen Osnabrücker Zeitung)

ARBEITSZEITGESETZ - Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber ringen um das Arbeitszeitgesetz. Die Große Koalition will eine Flexibilisierung, doch den Unternehmen geht das nicht weit genug. Statt der täglichen Höchstgrenze wollen sie ein wöchentliches Limit. (Handelsblatt S. 10)

FACHKRÄFTEMANGEL - Kein Land in Europa hat einen so großen Mangel an Fachkräften wie Deutschland. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zuletzt ermittelt hat, sei die Zahl der offenen Stellen hierzulande im ersten Quartal auf einen Höchststand von 1,2 Millionen gestiegen. (Welt, S. 11)

MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE - Die geplante Klagegemeinschaft für Verbraucher soll Regierungskreisen zufolge nach wochenlangem Streit am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. "Mit der Einführung der Musterfeststellungsklage sollen besonders qualifizierte Verbraucherverbände gegenüber einem Unternehmen zentrale Haftungsvoraussetzungen für alle vergleichbar betroffenen Verbraucher in einem einzigen Gerichtsverfahren verbindlich klären lassen können", heißt es in dem Gesetzentwurf des Justizministeriums. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) habe zurückhaltend auf den Entwurf reagiert. (FAZ S. 19, Tagesspiegel)

GESUNDHEITSKARTE - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezweifelt den Nutzen der elektronischen Gesundheitskarte. Kartenlesegeräte an Desktop-Computern, wie sie derzeit eingeführt werden, seien "nicht der Zugang, den sich Bürger im Jahre 2018 mehrheitlich wünschen", sagte der CDU-Politiker. (FAZ S. 19)

