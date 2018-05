Verbund und das Niedrigbau-Kraftwerk >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Hello bank! 100 detailliert: GoPro mit... » Weekend: Unser Robot zum Dow: Apple 5... Verbund Das VERBUND-Kraftwerk Melk wurde von 1979 bis 1982 in Niedrigbauweise errichtet und fügt sich in unmittelbarer Nähe zum berühmten Stift Melk harmonisch in die Landschaft ein. In den Jahren 2006 bis 2007 wurde nördlich des Kraftwerks durch die Verbindung des Oberwassers mit dem Altarm eine Fischaufstiegshilfe errichtet. Das VERBUND-Kraftwerk Melk ist ein Laufkraftwerk an der Donau und westlich von Melk in Niederösterreich gelegen. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier OMV-Investoren-Call online >> Bildauswahl durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...