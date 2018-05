The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0128705214 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 11-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA XS0702452995 VOLKSWAGEN LEASING 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US05565QCE61 BP CAP.MKTS 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796PF00 US TREASURY BILL 05/10/18 BD01 BON USD N

CA SLUE XFRA XS0927637495 SLOWENIEN 13/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0930010524 HUTCH.WH.EU F. 13/UND.FLR BD02 BON EUR N