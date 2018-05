FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GIL XFRA DE0005878003 DMG MORI AG O.N. 1.030 EUR

DRW1 XFRA DE0005550719 DRAEGERWERK GEN.S.D 4.600 EUR

DRW7 XFRA DE0005550677 DRAEGERWERK GEN.S.K. 4.600 EUR

DRW5 XFRA DE0005550651 DRAEGERWERK GEN.S.A. 4.600 EUR

DRW3 XFRA DE0005550636 DRAEGERWERK VZO O.N. 0.460 EUR

DRW8 XFRA DE0005550602 DRAEGERWERK ST.A.O.N. 0.400 EUR

COM XFRA DE0005428007 COMDIRECT BANK AG 0.250 EUR

OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.052 EUR

C3Q1 XFRA BMG253431073 COSAN LTD A 0.069 EUR

EAI XFRA BE0003797140 GBL SA 3.000 EUR

BC1N XFRA BE0003790079 BARCO N.V. (NEW) 2.100 EUR

KDB XFRA BE0003565737 KBC GROEP N.V. 2.000 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.480 EUR

2PF XFRA FR0010211037 PLANET.FR S.A. EO -,10 0.080 EUR

OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.343 EUR

2PZ XFRA CH0284142913 PLAZZA AG NAM. A SF-,50 3.349 EUR

BSE XFRA IT0001389631 BENI STABILI EO 0,10 0.033 EUR

PE7A XFRA LU0336683411 DPAM L-BDS.GOV.SUST.ARD 3.880 EUR

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.501 EUR

FF94 XFRA LU0207947044 FPM FDS-STOCK.GE.S./M.C C 2.900 EUR

8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.084 EUR

XFRA DE000HLB08J9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/14 0.002 %

8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.175 EUR

BI2 XFRA IT0003097257 BIESSE S.P.A. EO 1 0.480 EUR

CBHD XFRA DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1 0.671 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.727 EUR

DTS XFRA JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOG. DL -,01 0.142 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.418 EUR

3MK XFRA TH4577010010 MK RESTAUR.GRP -FGN- BA 1 0.032 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.501 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.084 EUR

M4M XFRA SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRS 1.103 EUR

XFRA DE000HLB4FD0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/17 0.001 %

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.100 EUR

169 XFRA IT0001006128 AEROPORTO GUG.MARCO.D.BO. 0.392 EUR