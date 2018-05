QSC erzielt Umsatzwachstum von 6 % DGAP-News: QSC AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung QSC erzielt Umsatzwachstum von 6 % 07.05.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. QSC erzielt Umsatzwachstum von 6 % - Umsatz steigt im ersten Quartal 2018 auf 94,1 Mio. EUR - TK-Umsätze verbessern sich um 16 %, Cloud-Umsätze um 37 % - EBITDA beläuft sich erwartungsgemäß auf 9,2 Mio. EUR - Konzerngewinn erhöht sich auf 0,9 Mio. EUR - QSC erwartet nun Umsatz am oberen Ende der Spanne von 345 bis 355 Mio. EUR Köln, 7. Mai 2018. Der Cloud- und ITK-Anbieter QSC steigerte im ersten Quartal 2018 den Umsatz auf 94,1 Mio. EUR im Vergleich zu 88,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Wie schon zum Jahresende 2017 profitierte das Unternehmen insbesondere von der hohen Nachfrage in der internationalen Sprachterminierung; die Telekommunikations-Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 53,4 Mio. EUR. Die Cloud-Umsätze erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 37 % auf 7,1 Mio. EUR. Die beiden anderen Geschäftsbereiche Consulting und Outsourcing entwickelten sich erwartungsgemäß. Das EBITDA belief sich im ersten Quartal 2018 auf 9,2 Mio. EUR im Vergleich zum hohen Ergebnis von 10,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum; das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 2,4 Mio. EUR nach 2,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2017. Der Konzerngewinn stieg im gleichen Zeitraum auf 0,9 Mio. EUR nach 0,6 Mio. EUR. Der höhere Gewinn resultierte unter anderem aus dem planmäßigen Rückgang der Abschreibungen auf 6,8 Mio. EUR nach 7,9 Mio. EUR im ersten Quartal 2017. Der Free Cashflow kehrte mit -0,8 Mio. EUR nach 3,6 Mio. EUR im Vorjahr wieder auf das übliche Niveau zum Jahresbeginn zurück, der insbesondere von Vorauszahlungen für das Gesamtjahr geprägt ist. Nach dem guten Jahresauftakt erwartet QSC tendenziell einen Umsatz am oberen Ende der im März 2018 genannten Spanne von 345 bis 355 Mio. EUR. Unverändert plant das Unternehmen mit einem EBITDA von 35 bis 40 Mio. EUR und einem Free Cashflow von mehr als 10 Mio. EUR. QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann erklärt: "QSC wächst wieder! Noch ist es zu früh, von einer Trendwende zu sprechen. Aber die Richtung stimmt." in Mio. EUR Q1 2018 Q1 2017 Umsatz 94,1 88,7 Umsatz Cloud 7,1 5,2 Umsatz Consulting 9,8 10,7 Umsatz Outsourcing 23,7 26,7 Umsatz Telekommunikation 53,4 46,2 EBITDA 9,2 10,5 EBIT 2,4 2,6 Konzernergebnis 0,9 0,6 Free Cashflow -0,8 3,6 Investitionen 2,9 4,2 Mitarbeiter zum 31. März 1.342 1.355 Erläuterungen: Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.qsc.de/de/investor-relations abrufbar. Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward-looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements der QSC AG. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Rückfragen an: QSC AG Arne Thull Head of Investor Relations T +49 221 669-8724 F +49 221 669-8009 invest@qsc.de www.qsc.de 07.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: QSC AG Mathias-Brüggen-Straße 55 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-6698 117 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: compliance@qsc.de Internet: www.qsc.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 682679 07.05.2018

ISIN DE0005137004

AXC0029 2018-05-07/07:29