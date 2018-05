Witricity nutzt in seinem Lades-System auf Basis von Magnet-Resonanz ein Tunable-Matching-Network (TMN), dessen Steuerung ein Mikrocontroller von Texas Instruments übernimmt. Dabei handelt es sich um ein adaptives Anpassungsnetzwerk zur Optimierung des Wirkungsgrads. Das TMN überwacht während des Ladevorgangs in Echtzeit verschiedene Parameter und stellt die Anpassungsnetzwerke so ein, dass der Wirkungsgrad unter allen Betriebsbedingungen optimal ist. Das System erkennt etwa, wenn das Fahrzeug nicht korrekt über der Ladeplatte positioniert ist und erfasst zudem Abweichungen beim vertikalen Abstand zwischen den Spulen sowie die aktuelle Batteriespannung. Das TMN reagiert auf Änderungen ...

