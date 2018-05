Im Sommer wird er 88 Jahre alt, und Charlie Munger, der Vize von Investorenlegende Warren Buffett ist inzwischen 94. Dennoch schlagen die beiden eine ganze Halle mit zehntausenden von Aktionären in ihren Bann. In etwa so viele Besucher wie im Rekordjahr zum 50. Jubiläum waren dieses Jahr zur Hauptversammlung in Omaha und erlebten zwei sehr lebendige Firmenlenker, die kaum mehr ein Blatt vor den Mund nehmen.Dass Warren Buffett und Donald Trump alles andere als Freunde sind, ist bekannt. Und das liegt offiziell vor allem an den politischen Ansichten der beiden. Denn Buffett ist seit Jahren ein bekennender Demokrat und unterstützte Hillary Clinton im letzten Präsidentschaftswahlkampf.Vor eine paar Jahren noch machte sich Buffett öffentlich Sorgen um das hohe Handeldefizit der USA, ein Thema, dem Trump mit Zöllen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...