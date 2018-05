Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt, in Südkorea ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den "Kindertag".

TAGESTHEMA

Die Ölpreise ziehen am Montagmorgen am asiatisch geprägten Geschäft weiter an. US-Leichtöl der Sorte WTI wird erstmals seit über vier Jahren oberhalb der Marke von 70 Dollar je Barrel gehandelt. "Der Markt stellt sich auf ein Ende des Iran-Abkommens ein", sagt ein Marktteilnehmer. Sollten die USA aus dem Abkommen aussteigen, seien noch einmal 5 Dollar nach oben drin. Am Wochenende hatten iranische Politiker weiter Öl ins Feuer gegossen und die Debatte befeuert. Wenn das Abkommen aufgekündigt würde, dürfte weniger iranisches Öl auf den Markt kommen.

TAGESTHEMA II

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig bewegen sich die deutschen Ermittlungen gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn und 38 weitere Beschuldigte wegen der Manipulation von Dieselfahrzeugen auf die Ziellinie zu. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe, sagte der FAS, dass den Verteidigern der Beschuldigten "im Sommer" Akteneinsicht gewährt werden solle. Weiter sagte Ziehe: "Wenn man sich die Ermittlungen, die im Dieselverfahren Vorgänge bei VW aus etwa zwölf Jahren aufklären sollen, als Marathonlauf vorstellt, beginnt damit quasi die Runde im Stadion mit Sicht auf die Ziellinie."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatzerlöse 5.100 -1% 5 5.149 Erg vor Steuern - operativ 202 +4% 5 194 Erg nach Steuern/Dritten - operativ 102 +9% 5 93 Erg je Aktie - operativ 1,59 +10% 2 1,45 Erg vor Steuern k.A -- -- 189 Erg nach Steuern/Dritten 101 +14% 2 88 Erg je Aktie k.A. -- -- 1,37

Weitere Termine:

07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende BASF 3,10 EUR Comdirect 0,25 EUR DMG Mori 1,03 EUR Drägerwerk Vz 0,46 EUR Drägerwerk St 0,40 EUR Jost Werke 0,50 EUR Philips 0,80 EUR UBS 0,65 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Emissionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.671,60 0,32 Nikkei-225 22.435,12 -0,17 Schanghai-Composite 3.128,03 1,20 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.819,60 1,02 DAX-Future 12.856,00 0,69 XDAX 12.844,01 0,71 MDAX 26.379,85 0,56 TecDAX 2.696,95 0,22 EuroStoxx50 3.550,59 0,61 Stoxx50 3.096,99 0,80 Dow-Jones 24.262,51 1,39 S&P-500-Index 2.663,42 1,28 Nasdaq-Comp. 7.209,62 1,71 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,18 +1

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,54 0,54 0,11 USA 2 Jahre 2,50 2,50 0,61 USA 10 Jahre 2,96 2,95 0,55 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die starken Vorlagen der US-Börsen dürften die Aktienkurse in Europa zum Wochenbeginn weiter nach oben treiben. "Dabei stützen allerdings lediglich die Vorlagen", sagt ein Händler. Die anderen zuletzt positiven Umfeldfaktoren ebbten schon wieder ab: Der Euro liegt leicht erholt über den Tiefs vom Freitag und die Renditen zögen tendenziell wieder etwas an. "Die Luft könnte schnell wieder dünner werden", so der Händler. Impulse werden vom deutschen Auftragseingang und vom Sentix-Konjunkturindex erwartet. Sollte der Sentix eine Bodenbildung andeuten, wäre das positiv, heißt es am Markt. Der Sentix läuft häufig dem ifo-Konjunkturindex voraus. Mit Sorgen blicken Marktteilnehmer allerdings auf die Schwellenländer. Grund ist der Verfall der argentinischen Währung, der auch von kurzfristigen Zinsen von 40 Prozent zuletzt nicht gestoppt werden konnte.

Rückblick: Freundlich - Die Börsen standen im Zeichen der Berichtssaison, die überwiegend positiv überraschte. Die US-Arbeitsmarktdaten setzten dagegen keine Akzente. Unterstützung für die Aktienmärkte kam vom Euro, der deutlicher unter die Marke von 1,20 Dollar fiel. Bei Air France-KLM (-2,9 Prozent) sei so ziemlich alles schlechter ausgefallen als erwartet, hieß es. Im Gegensatz dazu gewann die Aktie der British-Airways-Mutter IAG 5,8 Prozent. Hier stieg der operative Gewinn deutlich. Easyjet stiegen 1,7 Prozent dank starker Passagierzahlen. Bei Societe Generale (-5,2 Prozent) lag der Gewinn vor Steuern laut Händlern unter Erwartung, die Kernkapitalquote sei gesunken. BNP Paribas verloren 1,2 Prozent wegen höherer Erwartungen. Bei HSBC in London ging es 1 Prozent abwärts trotz Ankündigung eines milliardenschweren Rückkaufprogramms. Für S&T ging es um 1,6 Prozent nach unten, obwohl der Quartalsausweis des österreichischen Technologiekonzerns als stark bezeichnet wurde. Mit Aufschlägen von 2,2 Prozent reagierten Telecom Italia auf den Sieg des aktivistischen Investors Elliott im Machtkampf mit Vivendi um die Kontrolle bei dem Telekomkonzern.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Obwohl BMW auf der Ertragsseite mehr als geliefert hatte, gab die Aktie um 0,7 Prozent nach. "Wer das Haar in der Suppe sucht, findet es beim Cashflow", so ein Marktteilnehmer. Das Minus bei Linde von 0,1 Prozent und 1,9 Prozent bei VW war Dividendenzahlungen geschuldet. Bayer (+1,9 Prozent) hatte zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme ihre restlichen Covestro-Aktien verkauft. Covestro fielen um 2,5 Prozent. BASF legten nach Zahlenausweis 1,3 Prozent zu. BASF hatte sich laut NordLB zu Jahresbeginn in einem schwierigen Umfeld achtbar geschlagen. Lanxess (+7,5 Prozent) hatte den Ausblick erhöht. Im MDAX legten nach Zahlenausweis Rheinmetall um 5,5 Prozent zu. Besonders der Rüstungsbereich habe noch besser als erwartet abgeschnitten, hieß es. Die Titel des Anlagenbauers Gea stiegen nach Zahlenausweis 0,3 Prozent, für Jungheinrich ging es nach schwächeren Geschäftszahlen 1,7 Prozent abwärts. Eine Kaufempfehlung der Commerzbank trieb Pfeiffer Vacuum 10,3 Prozent nach oben. Nach Zahlenausweis verloren Freenet 5 Prozent. Die Geschäftszahlen belegten, dass Investitionen in die Zukunft auf dem Ertrag lasteten, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt ist mit der Wall Street nachbörslich noch etwas nach oben gelaufen, wie ein Händler sagte. Rocket Internet legten nach einer Mitteilung zu ihrem abgeschlossenen Aktienrückkauf 0,3 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Fest - Die Wall Street hat sich im Verlauf dynamisch nach oben gearbeitet. Hatte zunächst noch die Skepsis wegen der laufenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits belastet, rückten später die US-Arbeitsmarktdaten in den Blick. Sie wurden überwiegend positiv gesehen. Die Arbeitslosenquote bewegte sich auf dem niedrigsten Stand seit 2000 und der Lohndruck blieb sehr niedrig. Die Lohndaten zeigten, dass die Fed nicht unter erhöhtem Handlungsdruck steht. Der Fed-Präsident von San Francisco sprach von einer "Goldilocks-Wirtschaft". Er mache sich keine Sorgen wegen einer zu rasch steigenden Inflation. Technolgiewerte waren die Favoriten, gezogen nicht zuletzt von Apple, für die es um 3,9 Prozent nach oben ging. Das Papier hatte im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch erreicht. Gestützt wurde der Titel von Meldungen, denen zufolge Großinvestor Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway im ersten Quartal 75 Millionen zusätzliche Aktien des iPhone-Konzerns gekauft haben. Die Berkshire-Aktie ihrerseits legte 2,2 Prozent zu, im Vorfeld der Hauptversammlung. Unter anderem veröffentlichte das chinesische Internetunternehmen Alibaba Geschäftszahlen. Die Aktie lag nach einigem Auf und Ab schließlich 3,5 Prozent im Plus. Weight Watchers legten nach Gewinnmitnahmen und Zahlenausweis nur noch 0,2 Prozent zu. Gopro rückten um 9,9 Prozent vor. Der Sportkamerahersteller hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Auch Celgene hatte ihr Zahlenwerk zum ersten Quartal präsentiert. Mit den Übertreffen von Umsatz- und Gewinnprognosen ging es für die Aktie um 1,7 Prozent nach oben.

Am Anleihemarkt gab es nach einem volatilen Verlauf wenig Kursänderungen. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 2,95 Prozent. Am kurzen Ende des Marktes, das erfahrungsgemäß stärker von Zinserwartungen bewegt wird, ging es mit den Kursen deutlicher nach unten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 07, 2018 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.