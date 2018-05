DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt, in Südkorea ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den "Kindertag".

TAGESTHEMA

Die Ölpreise ziehen am Montagmorgen am asiatisch geprägten Geschäft weiter an. US-Leichtöl der Sorte WTI wird erstmals seit über vier Jahren oberhalb der Marke von 70 Dollar je Barrel gehandelt. "Der Markt stellt sich auf ein Ende des Iran-Abkommens ein", sagt ein Marktteilnehmer. Sollten die USA aus dem Abkommen aussteigen, seien noch einmal 5 Dollar nach oben drin. Am Wochenende hatten iranische Politiker weiter Öl ins Feuer gegossen und die Debatte befeuert. Wenn das Abkommen aufgekündigt würde, dürfte weniger iranisches Öl auf den Markt kommen.

TAGESTHEMA II

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig bewegen sich die deutschen Ermittlungen gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn und 38 weitere Beschuldigte wegen der Manipulation von Dieselfahrzeugen auf die Ziellinie zu. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe, sagte der FAS, dass den Verteidigern der Beschuldigten "im Sommer" Akteneinsicht gewährt werden solle. Weiter sagte Ziehe: "Wenn man sich die Ermittlungen, die im Dieselverfahren Vorgänge bei VW aus etwa zwölf Jahren aufklären sollen, als Marathonlauf vorstellt, beginnt damit quasi die Runde im Stadion mit Sicht auf die Ziellinie."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatzerlöse 5.100 -1% 5 5.149 Erg vor Steuern - operativ 202 +4% 5 194 Erg nach Steuern/Dritten - operativ 102 +9% 5 93 Erg je Aktie - operativ 1,59 +10% 2 1,45 Erg vor Steuern k.A -- -- 189 Erg nach Steuern/Dritten 101 +14% 2 88 Erg je Aktie k.A. -- -- 1,37

Weitere Termine:

07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende BASF 3,10 EUR Comdirect 0,25 EUR DMG Mori 1,03 EUR Drägerwerk Vz 0,46 EUR Drägerwerk St 0,40 EUR Jost Werke 0,50 EUR Philips 0,80 EUR UBS 0,65 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Emissionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.671,60 0,32 Nikkei-225 22.435,12 -0,17 Schanghai-Composite 3.128,03 1,20 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.819,60 1,02 DAX-Future 12.856,00 0,69 XDAX 12.844,01 0,71 MDAX 26.379,85 0,56 TecDAX 2.696,95 0,22 EuroStoxx50 3.550,59 0,61 Stoxx50 3.096,99 0,80 Dow-Jones 24.262,51 1,39 S&P-500-Index 2.663,42 1,28 Nasdaq-Comp. 7.209,62 1,71 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,18 +1

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,54 0,54 0,11 USA 2 Jahre 2,50 2,50 0,61 USA 10 Jahre 2,96 2,95 0,55 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die starken Vorlagen der US-Börsen dürften die Aktienkurse in Europa zum Wochenbeginn weiter nach oben treiben. "Dabei stützen allerdings lediglich die Vorlagen", sagt ein Händler. Die anderen zuletzt positiven Umfeldfaktoren ebbten schon wieder ab: Der Euro liegt leicht erholt über den Tiefs vom Freitag und die Renditen zögen tendenziell wieder etwas an. "Die Luft könnte schnell wieder dünner werden", so der Händler. Impulse werden vom deutschen Auftragseingang und vom Sentix-Konjunkturindex erwartet. Sollte der Sentix eine Bodenbildung andeuten, wäre das positiv, heißt es am Markt. Der Sentix läuft häufig dem ifo-Konjunkturindex voraus. Mit Sorgen blicken Marktteilnehmer allerdings auf die Schwellenländer. Grund ist der Verfall der argentinischen Währung, der auch von kurzfristigen Zinsen von 40 Prozent zuletzt nicht gestoppt werden konnte.

Rückblick: Freundlich - Die Börsen standen im Zeichen der Berichtssaison, die überwiegend positiv überraschte. Die US-Arbeitsmarktdaten setzten dagegen keine Akzente. Unterstützung für die Aktienmärkte kam vom Euro, der deutlicher unter die Marke von 1,20 Dollar fiel. Bei Air France-KLM (-2,9 Prozent) sei so ziemlich alles schlechter ausgefallen als erwartet, hieß es. Im Gegensatz dazu gewann die Aktie der British-Airways-Mutter IAG 5,8 Prozent. Hier stieg der operative Gewinn deutlich. Easyjet stiegen 1,7 Prozent dank starker Passagierzahlen. Bei Societe Generale (-5,2 Prozent) lag der Gewinn vor Steuern laut Händlern unter Erwartung, die Kernkapitalquote sei gesunken. BNP Paribas verloren 1,2 Prozent wegen höherer Erwartungen. Bei HSBC in London ging es 1 Prozent abwärts trotz Ankündigung eines milliardenschweren Rückkaufprogramms. Für S&T ging es um 1,6 Prozent nach unten, obwohl der Quartalsausweis des österreichischen Technologiekonzerns als stark bezeichnet wurde. Mit Aufschlägen von 2,2 Prozent reagierten Telecom Italia auf den Sieg des aktivistischen Investors Elliott im Machtkampf mit Vivendi um die Kontrolle bei dem Telekomkonzern.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Obwohl BMW auf der Ertragsseite mehr als geliefert hatte, gab die Aktie um 0,7 Prozent nach. "Wer das Haar in der Suppe sucht, findet es beim Cashflow", so ein Marktteilnehmer. Das Minus bei Linde von 0,1 Prozent und 1,9 Prozent bei VW war Dividendenzahlungen geschuldet. Bayer (+1,9 Prozent) hatte zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme ihre restlichen Covestro-Aktien verkauft. Covestro fielen um 2,5 Prozent. BASF legten nach Zahlenausweis 1,3 Prozent zu. BASF hatte sich laut NordLB zu Jahresbeginn in einem schwierigen Umfeld achtbar geschlagen. Lanxess (+7,5 Prozent) hatte den Ausblick erhöht. Im MDAX legten nach Zahlenausweis Rheinmetall um 5,5 Prozent zu. Besonders der Rüstungsbereich habe noch besser als erwartet abgeschnitten, hieß es. Die Titel des Anlagenbauers Gea stiegen nach Zahlenausweis 0,3 Prozent, für Jungheinrich ging es nach schwächeren Geschäftszahlen 1,7 Prozent abwärts. Eine Kaufempfehlung der Commerzbank trieb Pfeiffer Vacuum 10,3 Prozent nach oben. Nach Zahlenausweis verloren Freenet 5 Prozent. Die Geschäftszahlen belegten, dass Investitionen in die Zukunft auf dem Ertrag lasteten, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt ist mit der Wall Street nachbörslich noch etwas nach oben gelaufen, wie ein Händler sagte. Rocket Internet legten nach einer Mitteilung zu ihrem abgeschlossenen Aktienrückkauf 0,3 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Fest - Die Wall Street hat sich im Verlauf dynamisch nach oben gearbeitet. Hatte zunächst noch die Skepsis wegen der laufenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits belastet, rückten später die US-Arbeitsmarktdaten in den Blick. Sie wurden überwiegend positiv gesehen. Die Arbeitslosenquote bewegte sich auf dem niedrigsten Stand seit 2000 und der Lohndruck blieb sehr niedrig. Die Lohndaten zeigten, dass die Fed nicht unter erhöhtem Handlungsdruck steht. Der Fed-Präsident von San Francisco sprach von einer "Goldilocks-Wirtschaft". Er mache sich keine Sorgen wegen einer zu rasch steigenden Inflation. Technolgiewerte waren die Favoriten, gezogen nicht zuletzt von Apple, für die es um 3,9 Prozent nach oben ging. Das Papier hatte im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch erreicht. Gestützt wurde der Titel von Meldungen, denen zufolge Großinvestor Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway im ersten Quartal 75 Millionen zusätzliche Aktien des iPhone-Konzerns gekauft haben. Die Berkshire-Aktie ihrerseits legte 2,2 Prozent zu, im Vorfeld der Hauptversammlung. Unter anderem veröffentlichte das chinesische Internetunternehmen Alibaba Geschäftszahlen. Die Aktie lag nach einigem Auf und Ab schließlich 3,5 Prozent im Plus. Weight Watchers legten nach Gewinnmitnahmen und Zahlenausweis nur noch 0,2 Prozent zu. Gopro rückten um 9,9 Prozent vor. Der Sportkamerahersteller hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Auch Celgene hatte ihr Zahlenwerk zum ersten Quartal präsentiert. Mit den Übertreffen von Umsatz- und Gewinnprognosen ging es für die Aktie um 1,7 Prozent nach oben.

Am Anleihemarkt gab es nach einem volatilen Verlauf wenig Kursänderungen. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 2,95 Prozent. Am kurzen Ende des Marktes, das erfahrungsgemäß stärker von Zinserwartungen bewegt wird, ging es mit den Kursen deutlicher nach unten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1956 -0,0% 1,1958 1,1931 EUR/JPY 130,47 -0,0% 130,49 130,32 EUR/CHF 1,1954 -0,1% 1,1965 1,1950 GBP/EUR 1,1330 -0,0% 1,1418 1,1330 USD/JPY 109,14 +0,0% 109,10 109,24 GBP/USD 1,3545 +0,1% 1,3535 1,3517 Bitcoin BTC/USD 9.360,81 -2,1% 9.562,91 9.703,21

Der Dollar hatte schon vor Bekanntwerden der Arbeitsmarktdaten leicht zugelegt und baute seine Gewinne danach noch aus. Der Euro fiel dabei mit 1,1911 Dollar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Im späteren Geschäft setzte der Euro dann zu einer eher lahmen Erholung an. Für die Gemeinschaftswährung wurden 1,1956 Dollar gezahlt. Am Vorabend waren es rund 1,1990 Dollar gewesen.

Im asiatisch geprägten Devisenhandel ist die Rede davon, dass Hedgefunds ihre bearischen Dollarwetten eindampften. Diese Entwicklung könne den Greenback weiter befeuern, heißt es. Gehebelte Fonds zählen die dritte Woche in Folge zu Nettodollarkäufern, wie die ANZ-Analysten festhalten. Demnach sind die Nettoshortpositionen auf den Dollar auf den niedrigsten Stand seit 15 Wochen gesunken.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,38 69,72 +0,9% 0,66 +17,2% Brent/ICE 75,65 74,87 +1,0% 0,78 +15,9%

Die Ölpreise legten eine Rally hin. WTI verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 69,72 Dollar, das war das höchste Settlement seit 2014. Brentöl legte 1,7 Prozent auf 74,85 Dollar zu. Die Akteure am Ölmarkt spekulierten weiter darauf, dass die USA das Atomabkommen mit Iran aufkündigen werden. Die Entscheidung darüber muss US-Präsident Trump bis zum 12. Mai fällen. Wenn das Abkommen aufgekündigt würde, dürfte weniger iranisches Öl auf den Markt kommen. Gestützt wurde der Preis auch durch die Sorgen über die Produktion in Venezuela. Auch die bearischen Daten von Baker Hughes konnten den Ölpreis nicht stoppen. Sie hatten gezeigt, dass die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA in der laufenden Woche gestiegen war.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,51 1.315,25 +0,0% +0,26 +1,0% Silber (Spot) 16,53 16,53 +0,0% +0,00 -2,4% Platin (Spot) 915,55 910,35 +0,6% +5,20 -1,5% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,3% -0,01 -7,8%

Der Goldpreis erholte sich leicht mit dem zuletzt etwas fallenden Dollar. Ein leichter Dollar verbilligt Gold für Käufer aus anderen Währungsgebieten. Auch die schwindenden Zinserhöhungsängste stützten etwas, denn das zinslos gehaltene Gold wäre Verlierer steigender Zinsen. Die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.314 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

IRANKRISE

Der Iran hat die USA erneut vor einem Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen gewarnt. Sollte US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung aufkündigen, würden die Vereinigten Staaten dies bereuen "wie niemals zuvor in ihrer Geschichte", sagte der iranische Staatschef Hassan Ruhani. "Trump soll wissen, dass unser Volk vereint ist", fügte er hinzu.

KOREAKRISE

Nordkorea hat die US-Regierung davor gewarnt, die jüngsten diplomatischen Gespräche allein auf den Druck aus Washington zurückzuführen. Pjöngjangs jüngste Schritte als "Zeichen der Schwäche" zu interpretieren sei "nicht förderlich" für Gespräche und könne "die Situation wieder ganz an den Anfang bringen", erklärte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Vier Parteien der türkischen Opposition haben ein Bündnis für die Parlamentswahl am 24. Juni besiegelt.

GELDPOLITIK USA

Esther George, Fed-Präsidentin aus Kansas City, hält die derzeitige US-Zinspolitik in Anbetracht der robusten Wirtschaftslage des Landes weiter für zu locker. "Neun Jahre nach der Finanzkrise hat die Fed zumindest vorläufig ihre Ziele der maximalen Beschäftigung und Preisstabilität erreicht", sagte George.

Der Bankenaufseher der Fed, Randal Quarles, hat den Vorschlag der Zentralbank verteidigt, Restriktionen für die Kapitalanforderungen der größten Banken zu lockern.

Der Präsident der Zentralbank von San Francisco, John Williams, macht sich keine Sorgen über einen raschen Anstieg des Preisdrucks. Er würde sich auch wohl fühlen, wenn die Inflation in den kommenden Monaten moderat über das Zweiprozent-Ziel der Zentralbank stiege.

GELDPOLITIK JAPAN

Mitglieder der Bank of Japan (BoJ) sorgen sich weiterhin um mögliche Nebeneffekte ihrer lockeren Geldpolitik. Die Auswirkungen der Maßnahmen müssten einigen Notenbankern zufolge umfangreich geprüft und bewertet werden, wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats hervorgeht.

KONJUNKTUR INDONESIEN

BIP 1Q +5,06% gg Vorjahr (PROG +5,18%)

BIP 1Q -0,42% gg Vorquartal (PROG -0,30%)

BONITÄT FRANKREICH

Moody's sieht die Perspektiven Frankreichs aufgehellt. Während die Einstufung des Landes mit Aa2 unverändert bleibt, wird der Ausblick auf Positiv von Stabil angehoben.

HANDELSKONFLIKT USA/DEUTSCHLAND

Im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für ein neues transatlantischen Freihandelsabkommen in abgespeckter Form ausgesprochen. "Der umfassende Ansatz von TTIP hat sich als nicht realisierbar erwiesen", sagte er der FAS. "Wir sollten darüber sprechen, etwas Neues zu machen, etwa eine Verständigung über ausgewählte Industrieprodukte."

Die EU ist nach Aussagen ihrer Handelskommissarin Cecilia Malmström offen für ein "eingeschränktes" Handelsabkommen mit den USA. Voraussetzung sei allerdings eine vollständige Befreiung der EU von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium, sagte Malmström.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Der Mangel an Fachkräften wird die deutsche Wirtschaft künftig stärker belasten als bisher erwartet. Bis zum Jahr 2030 dürften sich die Einnahmenausfälle auf 630 Milliarden Dollar summieren (nach aktuellem Wechselkurs rund 525 Milliarden Euro). Das gehe aus einer Studie der Beratungsgesellschaft Korn Ferry hervor, berichtet die Zeitung Welt.

Immer mehr Arbeitnehmer fehlen im Job, weil sie überlastet und erschöpft sind. Das geht laut einem Bericht der Berliner Morgenpost aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor. Demnach stieg die Zahl der Fehltage von 2012 bis 2016 von 19,97 Millionen auf 30,53 Millionen im Jahr.

AUßENPOLITIK DEUTSCHLAND

Einer Wahl Deutschlands in den UN-Sicherheitsrat steht nichts mehr im Wege: Israel zog seine Kandidatur für einen nicht-ständigen Sitz im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen zurück. Damit bleiben nur noch Deutschland und Belgien für die zwei frei werdenden Sitze in der Regionalgruppe westlicher Staaten übrig.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat die Initiative von 2.000 Ärzten in dieser Woche zur Einführung einer Zuckersteuer zurückgewiesen. Klöckner sagte der Bam S: "Eine Zuckersteuer klingt vielleicht gut, ob das aber die Fehl- und Überernährung verhindert, ist zu bezweifeln."

STEUERSCHÄTZUNG DEUTSCHLAND

Der deutsche Staat kann auch in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen planen. Die Steuerschätzer werden am Mittwoch ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber ihrer Schätzung aus dem November 2017 um rund 60 Milliarden Euro anheben, wie das Handelsblatt berichtet.

KOMMUNALWAHL SCHLESWIG-HOLSTEIN

Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein ist die CDU laut vorläufigem amtlichen Endergebnis trotz Verlusten stärkste Kraft geworden. Die Partei, die mit den Grünen und der FDP in Schleswig-Holstein die Landesregierung stellt, verlor 3,8 Prozentpunkte und kam auf 35,1 Prozent. Die SPD musste bei der Wahl Verluste von 6,5 Punkten hinnehmen und kam auf lediglich 23,3 Prozent.

VERKEHR DEUTSCHLAND

Bosch will sich dafür einsetzen, dass Fahrverbote doch noch verhindert werden können: "Wir befinden uns in intensiven Diskussionen mit Politikern auf Kommunal- und auf Landesebene", sagte H. Rolf Bulander, Chef der Autosparte, der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Bosch gehe es um die Frage, wie EU-Grenzwerte an Luftqualitätsbrennpunkten wie dem Neckartor eingehalten werden könnten.

AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Zwei Bundesländer verlangen lau einem Bericht des Spiegel von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hohe Bußgelder gegen Autokonzerne. Ein solches Votum komme von Baden-Württemberg mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie Hessen mit Volker Bouffier (CDU).

ALLIANZ

Der Versicherungskonzern hat sich von seiner Beteiligung an Banco BPI getrennt. Die Caixabank übernimmt die Beteiligung von 8,43 Prozent für 178 Millionen Euro oder 1,45 Euro je BPI-Aktie.

DT. BANK

Die Deutsche Bank wird ihren nordamerikanischen Hauptsitz von der Wall Street an den Columbus Circle in New York verlegen. Damit zieht ein weiterer großer Name in der Banken- und Wertpapierbranche nach Midtown. Nach 16-monatiger Suche entschied sich die Bank, von ihrem jetzigen Standort Wall Street 60 in das Time Warner Center am Columbus Circle umzuziehen.

HANNOVER RÜCK

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Bruttoprämien 5.345 +18% 4.717 +4% 4.547 Kapitalanlageergebnis 392 -0,4% 376 -4% 393 EBIT 434 +9% 377 -6% 400 Ergebnis nach Steuern/Dritten 273 +3% 248 -6% 265 Ergebnis je Aktie 2,27 +3% 2,09 -5% 2,20 Combined Ratio* 95,9 -- k.A. -- 95,6 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent

ROCKET INTERNET

hat eigene Aktien im Wert von rund 233 Millionen Euro zurückgekauft. Im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms wurden gut 9,7 Millionen Anteile erworben.

SCOUT24

Schwund im Aufsichtsrat von Scout24: Die Aufsichtsratsmitglieder Stefan Goetz (Vorsitzender), Patrick Healy (stellvertretender Vorsitzender) und Blake Kleinman teilten mit, ihre jeweiligen Mandate mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2018 niederzulegen.

IPO/SPRINGER NATURE

Die Holtzbrinck Publishing Group (HPG) will beim Börsengang der Springer Nature AG & Co KGaA mehr Aktien als bislang erwerben. Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Kaufauftrag für Springer Nature-Aktien von 100 Millionen Euro werde ein weiterer 100 Millionen Euro schwerer Kaufauftrag abgegeben.

AIR FRANCE-KLM

Im Tarifkonflikt bei Air France-KLM hat Unternehmenschef Jean-Marc Janaillac seinen Rücktritt angekündigt. Janaillac zog damit die Konsequenz aus der Ablehnung eines Kompromissvorschlags der Geschäftsleitung durch die Mitarbeiter.

NESTLE/STARBUCKS

Der Nahrungsmittelkonzern und die US-Kaffeekette Starbucks haben eine milliardenschwere Vereinbarung über den Vertrieb von Kaffeeprodukten geschlossen. Nestle erhält weltweit die unbefristeten Rechte an der Vermarktung der Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Holdinggesellschaft von Finanzmagnat Warren Buffett hat eines der wenigen Quartale hinter sich, in dem ein Verlust angefallen ist. Ursächlich dafür sind geringere Versicherungsprämien und die Anwendung neuer Bilanzierungsregeln bei der Behandlung nicht realisierter Verluste aus Investitionen.

GLENCORE/ROSNEFT

Der Minenkonzern Glencore und Katar haben Pläne aufgegeben, ihre rund 9 Milliarden Dollar schwere Beteiligung am staatlichen russischen Ölunternehmen PAO Rosneft zu verkaufen. Abgeben wollten beide die Beteiligung an ein einst im Höhenflug befindliches chinesisches Unternehmen, das mittlerweile aber Gegenstand von Untersuchungen Pekings ist.

MONDELEZ

Der US-Nahrungsmittelkonzern verstärkt sich mit einer weiteren Marke. Mondelez übernimmt den Kekshersteller Tate's Bake Shop für knapp 500 Millionen US-Dollar.

ZTE

Das chinesische Telekomunternehmen ZTE Corp, das im Handelskonflikt zwischen den USA und China ins Kreuzfeuer geraten ist, hat die US-Regierung um eine Aussetzung von der Liste mit Unternehmen gebeten, über die ein Lieferbann verhängt ist.

