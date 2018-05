Wegen des anhaltend schwachen Euros hat der Dax am Freitag ein Prozent zugelegt. Experten erwarten, dass es heute so weiter geht.

Zum Wochenstart wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut zulegen. Er hatte am Freitag ein Prozent auf 12.819,60 Punkte gewonnen. Vorbörslich notiert er am Montagmorgen leicht im Plus.

Das liegt hauptsächlich an dem relativ schwachen Euro. Er liegt weiterhin unter der wichtigen Marke von 1,20 Dollar. "Der schwache Euro ist ein unterstützender Faktor für den Dax, da die deutschen Produkte im Ausland billiger werden", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...