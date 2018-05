Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

Nestle und die US-Kaffeekette Starbucks haben eine milliardenschwere Vereinbarung über den Vertrieb von Kaffeeprodukten geschlossen. Nestle erhält weltweit die unbefristeten Rechte an der Vermarktung der Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks. Nestle leistet dafür eine Vorauszahlung von 7,15 Milliarden US-Dollar in bar für ein Geschäft mit einem jährlichen Umsatz von 2 Milliarden Dollar. Das Geschäft soll ab 2019 positiv zum Gewinn je Aktie und zum Konzernziel für das organische Wachstum von Nestle beitragen. Im Zuge der Transaktion werden keine Anlagevermögen übertragen. 500 Starbucks-Mitarbeiter wechseln zu Nestle.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.671,60 +0,32% Nikkei-225 22.440,43 -0,14% Hang-Seng-Index 30.052,93 +0,42% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.128,89 +1,22% S&P/ASX 200 6.082,90 +0,33%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Aktienmärkte schließen sich mehrheitlich den guten Vorgaben der Wall Street an. Die hatten deutlich zugelegt, gestützt von einem sehr günstig ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Die Tokioter Börse bleibt allerdings zurück; dort wurde am vergangenen Mittwoch das letzte und auch einzige Mal in der Vorwoche gehandelt. Seitdem hat der Yen zum Dollar wieder von Ständen um 110 auf gut 109 aufgewertet, was die Stimmung etwas trübt. An den kleineren Plätzen in Südostasien wird die Stimmung derweil etwas belastet von den Sorgen um die Schwellenländer allgemein, nachdem in Argentinien der Peso in der vergangenen Woche stärker unter Druck geraten ist. Hintergrund ist die auf Straffungskurs befindliche US-Geldpolitik. In Argentinien stiegen die Zinsen darauf auf bis zu 40 Prozent. Zu den Tagesfavoriten gehören Aktien aus der Ölbranche, weil die Ölpreise weiter steigen. Beobachter sehen dies im Zusammenhang mit der nahenden Entscheidung der US-Regierung, ob sie aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigt und möglicherweise wieder Sanktionen gegen das Land verhängt. In Hongkong schießen CSPC um über 6 Prozent nach oben. Sie profitieren davon, dass die Aktien im nächsten Monat in den Leitindex Hang-Seng aufgenommen werden im Austausch gegen die Titel des Computerbauers Lenovo. Lenovo verlieren knapp 3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Wells Fargo legten um 0,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen gegen Zahlung von 480 Millionen Dollar eine vorläufige Einigung zur Beilegung einer Betrugsklage erzielt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.262,51 1,39 332,36 -1,85 S&P-500 2.663,42 1,28 33,69 -0,38 Nasdaq-Comp. 7.209,62 1,71 121,47 4,44 Nasdaq-100 6.769,12 1,89 125,64 5,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 764 Mio 854 Mio Gewinner 2.239 1.227 Verlierer 746 1.717 unverändert 88 118

Fest - Hatte zunächst noch die Skepsis wegen der laufenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits belastet, dominierte dann doch der aus Aktiensicht sehr günstig ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem niedrigsten Stand seit 2000 und der Lohndruck gleichzeitig sehr niedrig. Die Lohndaten zeigen, dass die Fed nicht unter erhöhtem Handlungsdruck steht, die Zinsen zu erhöhen. Der Fed-Präsident von San Francisco sprach von einer "Goldilocks-Wirtschaft". Technologiewerte waren die Favoriten, gezogen nicht zuletzt von Apple, für die es um 3,9 Prozent nach oben ging. Das Papier hatte im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch bei 184,25 Dollar erreicht, gestützt davon, dass Großinvestor Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway im ersten Quartal 75 Millionen zusätzliche Aktien des iPhone-Konzerns gekauft haben. Die Berkshire-Aktie ihrerseits legte 2,2 Prozent zu, im Vorfeld der Hauptversammlung am Samstag. Alibaba Geschäftszahlen zogen nach neuen Geschäftszahlen um 3,5 Prozent an. Gopro rückten um 9,9 Prozent vor. Der Sportkamera-Hersteller hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 2,9 2,47 129,9 5 Jahre 2,78 0,2 2,78 85,8 10 Jahre 2,95 -0,2 2,95 50,2

Am Anleihemarkt gab es nach einem volatilen Verlauf wenig Kursänderungen. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 2,95 Prozent. Am kurzen Ende des Marktes, das erfahrungsgemäß stärker von Zinserwartungen bewegt wird, ging es mit den Kursen daegen etwas deutlicher nach unten, mit den Renditen also nach oben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1946 -0,1% 1,1958 1,1968 -0,6% EUR/JPY 130,44 -0,0% 130,49 130,55 -3,6% EUR/GBP 0,8823 -0,2% 0,8836 0,8828 -0,8% GBP/USD 1,3539 +0,0% 1,3535 1,3557 +0,1% USD/JPY 109,20 +0,1% 109,10 109,05 -3,0% USD/KRW 1074,17 0% 1074,17 1076,01 +0,6% USD/CNY 6,3620 -0,0% 6,3627 6,3520 -2,2% USD/CNH 6,3648 +0,2% 6,3552 6,3543 -2,3% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8493 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7514 -0,3% 0,7537 0,7525 -3,9% NZD/USD 0,7014 -0,0% 0,7016 0,7016 -1,2% Bitcoin BTC/USD 9.327,65 -2,5% 9.562,91 9.678,86 -31,7%

Der Dollar hatte schon vor Bekanntwerden der US-Arbeitsmarktdaten leicht zugelegt und baute seine Gewinne danach noch aus. Der Euro fiel dabei mit 1,1911 Dollar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Im späteren Geschäft setzte der Euro dann zu einer eher kleinen Erholung an. Für die Gemeinschaftswährung wurden zuletzt 1,1956 Dollar gezahlt. Am Vorabend waren es rund 1,1990 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,33 69,72 +0,9% 0,61 +17,1% Brent/ICE 75,59 74,87 +1,0% 0,72 +15,9%

Die Ölpreise legten eine Rally hin. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,9 Prozent zu auf 69,72 Dollar, das war das höchste Settlement seit 2014. Die Akteure am Ölmarkt spekulieren weiter darauf, dass die USA das Atomabkommen mit Iran aufkündigen. Die Entscheidung darüber muss US-Präsident Trump bis zum 12. Mai fällen. Wenn das Abkommen aufgekündigt würde, dürfte weniger iranisches Öl auf den Markt kommen. Gestützt wurde der Preis auch durch die Sorgen über die Produktion in Venezuela. Auch neue Daten von Baker Hughes konnten die Preise nicht stoppen. Sie hatten gezeigt, dass die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA in der laufenden Woche um 9 auf 834 gestiegen ist.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,31 1.315,25 -0,1% -0,94 +0,9% Silber (Spot) 16,52 16,53 -0,1% -0,01 -2,5% Platin (Spot) 914,70 910,35 +0,5% +4,35 -1,6% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,3% -0,01 -7,8%

Der Goldpreis erholte sich leicht mit dem zuletzt von den Tageshochs etwas zurückkommenden Dollar. Ein billigerer Dollar macht Gold für Käufer aus anderen Währungsgebieten günstiger. Auch die wegen des geringen Lohndrucks in den USA etwas gedämpften Zinserhöhungsängste stützten etwas. Die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.314 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Mitglieder der Bank of Japan (BoJ) sorgen sich weiterhin um mögliche Nebeneffekte ihrer lockeren Geldpolitik. Die Auswirkungen der Maßnahmen müssten einigen Notenbankern zufolge umfangreich geprüft und bewertet werden, wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats von Anfang März hervorgeht.

GELDPOLITIK USA

Esther George, Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Kansas City, hält die derzeitige US-Zinspolitik in Anbetracht der robusten Wirtschaftslage des Landes weiter für zu locker. Die Inflation sei "stabil", die geldpolitische Ausrichtung "locker", betonte sie.

IRAN

Der Iran hat die USA erneut vor einem Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen gewarnt. Sollte US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung aufkündigen, würden die Vereinigten Staaten dies bereuen "wie niemals zuvor in ihrer Geschichte", sagte der iranische Staatschef Hassan Ruhani.

NORDKOREA

hat die US-Regierung davor gewarnt, die jüngsten diplomatischen Gespräche allein auf den Druck aus Washington zurückzuführen. Pjöngjangs jüngste Schritte als "Zeichen der Schwäche" zu interpretieren sei "nicht förderlich" für Gespräche und könne "die Situation wieder ganz an den Anfang bringen", erklärte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums. Washington provoziere "ganz bewusst" und wolle die aktuelle "Dialog-Atmosphäre" untergraben. -

WAFFENINDUSTRIE USA

