DAX - Beschleunigt sich der Aufwärtstrend? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts /Seitwärts Rückblick: Nach der leichten Korrekturphase am Donnerstag setzte der DAX am vergangenen Freitag den Aufwärtstrend der letzten Wochen wie erwartet fort und stieg ausgehend von der 12.720 Punkte-Marke bis an das Verlaufshoch bei 12.829 Punkten. Im nachbörslichen Handel wurde die Marke bereits überschritten und der Widerstand bei 12.851 Punkten erreicht. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:00 Uhr): Noch liegen einige starke Widerstände vor den Bullen. Insbesondere im Bereich von 12.875 Punkten bis 12.911 Punkte warten etliche Hürden, die es zu überwinden gilt, um den Weg nach Norden fortzusetzen. Sollte der Index auf diesem Niveau...

Den vollständigen Artikel lesen ...