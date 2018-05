Stabilus -Aktien sollten am Montag nach einem optimistischeren Wachstumsausblick im Auge behalten werden. Das im SDax gelistete Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem Wachstum aus eigener Kraft um 8,8 Prozent, nach bisher 7,1 Prozent - allerdings bereinigt um Wechselkurseffekte. Die Aufwertung des Euro zum US-Dollar der vergangenen Monate wird also nicht berücksichtigt. So liegt der Prognose ein Euro-Dollar-Kurs von 1,10 zugrunde. Würde ein Eurokurs von 1,20 Dollar angesetzt, würde dies einem erwarteten Umsatzanstieg um 5,5 Prozent entsprechen, wie das Unternehmen mitteilte.

Im abgelaufenen zweiten Viertel des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 2,5 Prozent auf 251 Millionen Euro. Unter Ausklammerung des starken Euro wäre es ein Plus von 8 Prozent gewesen. Das bereinigte operative Ergebnis legte um 2,3 Prozent auf 39,3 Millionen Euro zu.

Die Zahlen lägen in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen, schrieb Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Das Geschäft mit Technik etwa zum automatischen Türöffnen erscheine in Nordamerika und Europa etwas schwächer, in China sei Stabilus aber weiter stark gewachsen. Die Strategie, das Industriegeschäft auszubauen, mache zudem gute Fortschritte.

Die Stabilus-Papiere waren im Februar auf ein Rekordhoch von 83,10 Euro gestiegen, fielen anschließend aber etwas zurück. Seither pendelten sie über weite Strecken zwischen 73 und 80 Euro. Am Freitag hatten sie mit 78,75 Euro geschlossen. Ob nun vom optimistischeren Ausblick ein nachhaltiger Kursimpuls ausgehen werde, müsse abgewartet werden, sagte ein Händler. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal seien schließlich eher durchwachsen ausgefallen./mis/tav/jha/

