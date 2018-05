Am Wochenende fand das wohl bekannteste Treffen der Finanzbranche statt, denn zur Jahreshauptversammlung von Warren Buffetts Berkshire Hathaway pilgerten Tausende. "The same procedure as every year" könnte man sagen, denn neben Erfolgen gab Buffett auch Fehler zu. Diesmal waren es Alphabet und Amazon, denen Buffett gerne mehr Vertrauen geschenkt hätte. Warren Buffett sagte, dass er ...

