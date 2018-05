Mit einem Kursplus verabschiedeten sich Europas Börsen ins Wochenende, die tags zuvor leicht gefallenen Kurse liessen Anleger wieder vermehrt zugreifen. Vor allem die unter den Erwartungen gemeldete Arbeitslosigkeit in den USA trieb die zuvor richtungslosen Märkte in einem Schlussspurt nach oben, sonst es waren hauptsächlich Unternehmensergebnisse, die einzelne Aktienkurse bewegten. Minenwerte und Technologieaktien waren in Europa am stärksten gefragt, die Branchengewinne betrugen hier 1,2% beziehungsweise 1,6%. Wenig gefragt waren Bankentitel, der Sektor musste rund 0,2% abgeben. Societe Generale musste nach schwachen Quartalsergebnissen 5,2% abgeben. Anhaltende Streiks hatten Air France-KLM in die Verlustzone geführt, das äußerte sich in einem...

