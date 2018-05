Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein schwächerer Wochenauftakt ab. Während die Vorgaben aus Übersee an sich freundlich sind, belasten laut Analysten die jüngsten Auftragseingänge der deutschen Industrie. Sie passen laut Marktteilnehmern ins Bild der zuletzt enttäuschenden Konjunkturmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...