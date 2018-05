Das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback legt erneut zu und so testet der EUR/USD das Tagestief in der Mitte der 1,1900. EUR/USD schaut auf Daten, Fed Reden Die Angebote gegenüber dem Paar bleiben zum Beginn der Woche erhalten, während es am unteren Ende der jüngsten Range um 1,1950 zu einem Stabilisierungsversuch des jüngst starken Abverkaufs kommt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...