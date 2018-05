Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Hella nach einer Informationsveranstaltung in Paris von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 51 Euro angehoben. Der Finanzvorstand des Autozulieferers habe die mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sehe die Aktie nun günstiger aus denn je. Kurzfristige Kurstreiber, die eine Kaufempfehlung rechtfertigen würden, seien aber nicht in Sicht. Valeo bleibe ihr "Top Pick"./gl/ck

Datum der Analyse: 07.05.2018

