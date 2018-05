JOST Werke AG: Große Zustimmung der Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung der JOST Werke AG DGAP-News: JOST Werke AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende JOST Werke AG: Große Zustimmung der Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung der JOST Werke AG 07.05.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Große Zustimmung der Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung der JOST Werke AG Neu-Isenburg, 7. Mai 2018: Die Aktionäre der JOST Werke AG ("JOST") stimmten am vergangenen Freitag, den 4. Mai 2018, im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu. Die Hauptversammlung beschloss die Zahlung einer Dividende von 0,50 EUR je Aktie, die an inländische Aktionäre steuerfrei ausgeschüttet wird. Der Vorstand und der Aufsichtsrat wurden mit großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2017 entlastet. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, ist als Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt worden. Ferner wurde der Vorstand dazu ermächtigt, eigene Aktien im Umfang bis zu insgesamt 10% des bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Außerdem ermächtigte die Hauptversammlung den Vorstand dazu, das Grundkapital der JOST Werke AG durch Ausgabe von bis zu 7.450.000 Aktien um bis zu 7.450.000,00 EUR zu erhöhen. Des Weiteren genehmigte die Hauptversammlung dem Vorstand, Options-, Wandel- oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechte oder Kombinationen dieser Instrumente in einem Gesamtwert von bis zu 350 Mio. EUR auszugeben. Die drei Ermächtigungen enden am 3. Mai 2023. Lars Brorsen, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG, sagt: "Wir freuen uns sehr über den hohen Zuspruch und das Vertrauen der Aktionäre. Mit den beschlossenen Maßnahmen haben wir auf der Kapitalseite genügend Flexibilität, um unsere Unternehmensstrategie weiter umzusetzen. Jetzt heißt es, an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 anzuknüpfen und unseren Wachstumskurs stärker voranzutreiben." Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2018 der JOST Werke AG sind auf der Webseite der JOST Werke AG veröffentlicht. Kontakt: JOST Werke AG Romy Acosta Senior Manager Investor Relations T: +49 (0)6102 295-379 romy.acosta@jost-world.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. JOST bietet hochwertige Markenprodukte an, die nach den folgenden drei Systemen unterteilt sind: "Vehicle Interface" (Fokus auf Produkte, die für den Betrieb einer Nutzfahrzeugkombination aus Truck und Trailer benötigt werden wie zum Beispiel Sattelkupplungen und Stützwinden), "Handling Solutions" (umfasst Containertechnologie und hydraulische Zylinderprodukte) sowie "Maneuvering" (Fokus auf Achsen für Sattelzugmaschinen ("Trucks") und Sattelauflieger und Anhänger ("Trailer") sowie Zwangslenkungssysteme). Als der weltweit führende Anbieter von Sattelkupplungen und Stützwinden ist JOST Marktführer im Bereich Vehicle-Interface-Systeme. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Die Kernmarken von JOST - "JOST", "Rockinger", "TRIDEC" und "Edbro" - werden in der Branche aufgrund ihrer Qualität und kontinuierlichen Innovationen sehr geschätzt. Mit seinem globalen Vertriebsnetz und Produktionsstätten in dreizehn Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks und Trailern sowie zu allen relevanten Endkunden. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 2.800 Mitarbeiter. 07.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JOST Werke AG Siemensstraße 2 63263 Neu-Isenburg Deutschland Telefon: +49 6102 2950 Fax: +49 (0)6102 295-298 E-Mail: ir@jost-world.com Internet: www.jost-world.com ISIN: DE000JST4000 WKN: JST400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 682825 07.05.2018

