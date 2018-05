Chinas E-Commerce-Markt wird von Alibaba (WKN:A117ME) und JD.com (WKN:A112ST) dominiert. Alibabas Taobao ist der größte C2C (Consumer-to-Consumer)-Marktplatz des Landes und die Tmall -Plattform des Unternehmens führt den B2C (Business-to-Consumer)-Markt an. JD belegt den zweiten Platz im B2C-Markt. Viele kleinere C2C- und B2C-Konkurrenten sind in den letzten Jahren verschwunden. Ein übersehener Underdog, NetEase (WKN:501822), hat jedoch leise an Boden gewonnen. NetEase ist vor allem als Herausgeber von Videospielen bekannt, besitzt aber auch die E-Commerce-Plattformen Kaola und Yanxuan. NetEases bizarre (aber effektive) Strategie Kaola, das sich auf grenzüberschreitende Käufe konzentriert, wird in Chinas überfülltem E-Commerce-Markt oft für nicht so wichtig gehalten. Aber ...

