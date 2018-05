Nachdem 2017 positiv für BP (WKN:850517) gelaufen ist, möchte das Unternehmen natürlich die guten Zeiten so lange wie möglich verlängern: das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Wall Street für ein weiteres Quartal und versprach weitere Projekt, die die Produktion im Jahr 2018 deutlich steigern sollen. Angesichts der steigenden Ölpreise und der überraschend guten Performance der anderen Geschäftsbereiche von BP verspricht dieses Jahr eine Wiederholung der Performance für die Investoren zu werden. Hier ist ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse von BP und was die Investoren in den kommenden Quartalen von dem Ölriesen erwarten können. Die nackten Zahlen Kennzahl Q1 2018 Q4 ...

