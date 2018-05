Paris - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich übergeordnet in einem breiten Seitwärtskorridor, in dessen Verlauf eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Nach dem steilen Kursrückgang der letzten Wochen hätten die Bullen die wichtige Unterstützung bei 1.301 USD in der Vorwoche gegen etliche Angriffe der Verkäuferseite verteidigen können.

