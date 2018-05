Frankfurt - Am Freitag brauchte der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) etwas Anlaufzeit und die Hilfe der Wall Street um in Schwung zu kommen, so die Analysten der Helaba. Dies obwohl der Euro unterhalb der 1,20er Marke verharrt habe, die zehnjährigen US-Renditen auf der Stelle getreten hätten und am Nachmittag bekannt geworden sei, dass die US-Arbeitslosenquote im April mit 3,9% den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 erreicht habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...