Insgesamt will Faller ein Investitionsbudget in Rekordhöhe von 17,8 Mio. Euro einsetzen; das entspricht 13,8 Prozent des geplanten Umsatzes. In den deutschen, dänischen und polnischen Produktionsstandorten investiert die Gruppe in Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen und in die Aufrüstung der Produktionskapazität. Mit der neuen UV Offset-Druck-Maschine im Werk Hvidovre, Dänemark, die ab Mai 2018 in Betrieb geht, baut Faller seine Marktposition für Sekundärverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Branche in Nordeuropa weiter aus.

"Wir tragen mit der Investition in unseren Standort Hvidovre den positiven Entwicklungen hinsichtlich Markterfolg und betrieblicher Leistung Rechnung und schaffen die Basis für weiteres Wachstum. Mit der neuen Maschine können wir die Lieferperformance für unsere Kunden noch weiter steigern", erklärt Dr. Daniel Keesman, geschäftsführender Gesellschafter bei August Faller.

Joint Venture mit kanadischem Partner Bellwyck

Mit der Gründung des Joint Ventures von August Faller und der kanadischen Bellwyck, der Bellwyck Faller Pharmaceutical ...

