FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future befindet sich im frühen Handel am Montag noch auf Richtungssuche. Im großen Bild handelt er weiterin in der Mitte der zuletzt ausgebildeten Handelsspanne zwischen 157,50 und 159,70 Prozent. Momentan zeichnet sich nicht ab, dass er diese Handelsspanne in den kommenden Tagen verlassen sollte.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert einen Tick auf 159,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,18 Prozent und das -tief bei 159,07 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.060 Kontrakte. Der BOBL-Future gewinnt zwei Ticks auf 131,16 Prozent.

May 07, 2018 02:42 ET (06:42 GMT)

