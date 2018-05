Der DAX hat die sechste Gewinnwoche in Folge hingelegt. Dabei kletterte der Leitindex auch über wichtige charttechnische Marken. In dieser Woche richtet sich die Aufmerksamkeit weiter auf die Bilanzsaison. Viele Unternehmen haben ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal angekündigt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR über die Lage an den Märkten.Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.