Der deutsche Leitindex hat am Freitag kurz vor Handelsschluss noch einmal kräftig aufgedreht. Damit hat er eine starke Woche hinter sich. Marktidee: AppleApple hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Auch das geplante Aktienrückkaufprogramm kam bei den Anlegern sehr gut an. Der Kurs der Apple-Aktie legte kräftig zu und sprang dabei auch über wichtige charttechnische Marken.