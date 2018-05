Der österreichische Immobilienkonzern CA Immo baut sein Engagement in Osteuropa aus: Das börsennotierte Unternehmen hat dem schwedischen Baukonzern Skanska ein Bürogebäude in Bukarest um 53 Mio. Euro abgekauft, teilte die CA Immo am Montag mit. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für das dritte Quartal 2018 geplant, bis ...

