Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Montag erst einmal mit zaghaften Gewinnen über der Marke von 12 800 Punkten gehalten. Wenige Minuten nach der Eröffnung legte der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 12 831,60 Punkte zu. Es wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, da am Finanzplatz London Feiertag ist und hierzulande von der Berichtssaison kaum Impulse kommen. Sie nimmt erst am Dienstag wieder Fahrt auf.

Der MDax gewann am Montagmorgen 0,19 Prozent auf 26 428,88 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,52 Prozent hoch auf 2711,00 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand indes 0,16 Prozent tiefer bei 3545,02 Punkten. Auftragseingänge der Industrie in Deutschland fielen schwächer aus als von Ökonomen prognostiziert.

Auftrieb kommt zum Wochenstart von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial sich vor dem Wochenende deutlich von seiner 200-Tage-Linie nach oben absetzen konnte. Über dieser Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt, bewegt sich auch wieder der Dax. Die Börsenweisheit "Sell in May and go away" werde sich wohl auch in der zweiten Maiwoche vorerst nicht bewahrheiten, kommentierte Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel./ajx/fba

