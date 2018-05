Die Alibaba-Aktie konnte die vergangene Woche mit einem Plus von 5,53 % schließen. Charttechnisch betrachtet testet sie damit die kurzfristige Korrekturtrendlinie von unten an. Kurse oberhalb von 192 US-Dollar je Aktie könnten auf das Ende der Korrektur hindeuten. Grund für die positive Entwicklung war zum einen die Erholungsphase an den Aktienmärkten, insbesondere im Technologiesektor, die positiven Ergebnisse per viertes Geschäftsquartal sowie im Jahr 2017/18, die das Unternehmen am Freitag ... (Kai Rademacher)

