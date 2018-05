Bei IT-Hardware und Consumer-Elektronik hat USB viele Schnittstellen bereits völlig abgelöst. Der benutzerfreundliche bidirektionale Steckertyp C des 3.1-Standards wird den Siegeszug in diesen Industrien vollends zum Triumph machen. Allerdings: In industriellen Anwendungen konnte sich USB nicht ganz so weit verbreiten. Aber die jetzt realisierte Verdopplung der Datenrate auf nunmehr 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2) sowie die Tatsache, dass für angeschlossene Verbraucher bis zu 100 Watt zur Verfügung stehen, sind starke Argumente. Bleibt nur das Imageproblem: USB-Steckverbinder galten bisher eher als kostengünstiges Zubehör für anspruchslose Anwendungen und deutlich weniger als robuste Industriesteckverbinder. Nicht ganz zu Unrecht: Viele Produkte hatten Qualitätsmängel und waren schlicht nicht industrietauglich, auch weil der Preisdruck bei USB-Steckverbinder extrem groß war.

Hochwertige Bauteile sind Pflicht

Fakt ist: Rein technisch war USB auch bisher schon gut als Kommunikationsschnittstelle in industriellen Anwendungen geeignet. Man sollte allerdings als Hersteller von Geräten mit USB-Anschlüssen damit rechnen, dass Anwender oft minderwertige Stecker und Kabel verwenden. Ein Kennzeichen hochwertiger Steckverbinder ist beispielsweise der optimierte Anbindungswinkel zwischen den Gegensteckern und den Buchsenkontakten. Beträgt der Anbindungswinkel mehr als 40 Grad, können die Kontakte der Buchse beim Einstecken des Steckers beschädigt werden. In der Theorie verfügen Steckverbinder über eine Fase von 30 Grad. In der Praxis sind diese Fasen aber nicht immer integriert. Low-cost-Stecker können also Buchsen beschädigen. Deshalb sollten Gerätehersteller die Buchsen marktkonform und damit so auslegen, dass sie sich auch für nicht konforme Steckverbinder eignen.

USB-3.1-Module mit besserer Schirmung und dicker beschichteten Kontaktflächen mit entsprechender Güte des Materials genügen auch hohen mechanischen Ansprüchen. Und mit einer minimalen Haltbarkeit von 10.000 Steckzyklen eignen sich diese Module eben auch für Geräte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...