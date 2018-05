Eine Signalquelle sollte so hochwertig sein, dass sie die Messergebnisse nicht beeinflusst. So brauchen Ingenieure beispielsweise zum Testen von A/D- und D/A-Wandlern Signale mit größtmöglichem Nebenlinienabstand (SFDR) und kleinstmöglichem Breitbandrauschen. Bei Radaringenieuren steht minimales Phasenrauschen ganz oben auf der Anforderungsliste. Und bei großen Messaufbauten mit starken Kabelverlusten wird eine hohe Ausgangsleistung der Signalquelle gewünscht, um nicht auf performanceverschlechternde Zusatzverstärker zurückgreifen zu müssen. All das erfüllt der Signalgenerator SMA100B von Rohde & Schwarz.

ADC- und DAC-Komponententests

Mit jeder Generation von A/D- und D/A-Wandlern steigt deren maximale Taktfrequenz und effektive Auflösung. Um leistungsfähige Bausteine testen zu können, benötigt man für die Takt- und Testsignale eine Quelle, deren spektrale Güte die der Messobjekte übertrifft. Der SMA100B erzeugt hochreine Signale mit nichtharmonischen Anteilen (SFDR) von

YIG-Oszillator: Im Rahmen eines vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie geförderten Forschungsprojekts wurde in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Universität Erlangen-Nürnberg und weiteren Partnern (Infineon AG, Innovent e. V.) ein komplett neuer Oszillator auf Basis eines optimierten SiGe-Transistors entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...