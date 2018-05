Das erste Quartal hat die Erwartungen verfehlt, was wir schnell unter den Tisch kehren. Die entscheidende Frage lautet: Wie viel der rd. 43 Mrd. € für deutsche Rüstungsausgaben werden in den nächsten Jahren bei RHEINMETALL als Aufträge landen? Im ersten Quartal stieg der Auftragseingang auf 1,599 Mrd. € gegenüber 1,15 Mrd. € ein Jahr zuvor. Das ist ein Plus von 38 %. Somit wurde auch der Ausblick für 2018 bestätigt. Für 2018 rechnet RHEINMETALL unverändert mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 9 %, im Rüstungsgeschäft, aber mit einem Plus um 12 bis 14 % nach 3 % in 2017. RHEINMETALL bleibt ein sicheres Trendinvestment.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



