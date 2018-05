Nach der überraschenden Niederlage von Borussia Dortmund am Wochenende haben die Aktien des BVB am Montag 3,7 Prozent verloren. Nach dem 1:2 im Heimspiel gegen den damit vor dem Abstieg geretteten FSV Mainz hat der BVB die Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison noch nicht eingetütet.

Am letzten Spieltag an diesem Wochenende ist es nun theoretisch möglich, dass Hoffenheim und Leverkusen den Dortmundern ihren Platz im finanziell so wichtigen Wettbewerb noch streitig machen. Allerdings hat der BVB die Qualifikation beim Auswärtsspiel in Hoffenheim selbst in der Hand und verfügt zudem über das bessere Torverhältnis. Leverkusen spielt zuhause gegen den Tabellendreizehnten Hannover./ag/jha/

