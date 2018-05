Düsseldorf - Die enge Handelsspanne, welche den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag zunächst begleitete, konnte das Aktienbarometer erst in der letzten Handelsstunde nach oben auflösen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ein Schlusskurs exakt auf Tageshoch (12.820 Punkte) unterstreiche dabei die Ambitionen der Bullen.

