Der DAX legte am Freitag um 1,02 Prozent zu und beendete den Handel bei 12.820 Punkten. Damit rückt nun die runde 13.000er-Marke in unmittelbare Greifweite. Die Long-Szenarien: Eröffnet der DAX leicht im Plus, bietet sich aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...