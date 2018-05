Der Maschinenbauer Aumann setzt bei seiner Wachstumsstrategie auf das Trendthema Elektromobilität, was beim Börsengang vor gut einem Jahr für einen großen Hype sorgte. Doch dann kam die Ernüchterung. Denn selbst mit den sehr ansehnlichen Wachstumsraten war die damalige Bewertung mit einem KGV von fast 70 vollkommen überzogen. Die Folge war eine Kurshalbierung. Nun stellt sich die Frage, ob jetzt nicht die Chance auf einen signifikanten Turnaround besteht.

Elektromotoren sind die Domäne von Aumann. Das Unternehmen kann auf 80 Jahre Erfahrung mit Wicklungstechniken für Spulen als Herzstück von Elektromotoren verweisen. Als Maschinenbauer liefert man die Anlagen zur Massenfertigung solcher elektrischen Komponenten, seit 30 Jahren auch als Produktionsausrüster für die Automobilindustrie. Aumann gliedert seine Aktivitäten in drei Segmente: Im Geschäftsbereich "Classic" werden Maschinen für elektrische Komponenten produziert, wie sie u.a. in Haushaltsgeräten und in der Industrie zum Einsatz kommen. Im Automotive-Geschäft werden Anlagen für die Fertigung von Antriebskomponenten hergestellt, mit denen Verbrennungsmotoren die Emissionswerte senken können. Für das Megathema Elektromobilität hat Aumann schließlich den neuen Geschäftsbereich "E-Mobility" errichtet. Dieser umfasst Anlagen zur Fertigung von Komponenten entlang des elektrischen Antriebsstrangs und von Elektromotoren sowie zur Montage von Batterien.

Dass Aumann mit dem Thema Elektromobilität richtig liegt, zeigen die Geschäftszahlen 2017. So konnte im Segment "E-Mobility" ...

