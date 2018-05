Am deutschen Aktienmarkt hält der jüngste Aufwärtstrend an. Der Dax (DAX 30) gewann am Montag in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,16 Prozent auf 12 840,48 Punkte. Zuvor erreichte der Leitindex mit 12 853 Punkten den höchsten Stand seit Anfang Februar. Der Handel dürfte recht ruhig verlaufen, da am Finanzplatz London Feiertag ist und...

