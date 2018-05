Experten des Arbeitskreises Steuerschätzung sind zur Berechnung der Steuereinnahmen am Montag in Mainz zusammengekommen. Drei Tage lang gehen sie die erwarteten Einnahmen bei allen Steuerarten durch und rechnen diese dann zusammen. Es sei von besonderer Bedeutung, dass die Schätzung "nicht möglichst hoch, sondern präzise" sei, erklärte die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Schließlich bilde die Steuerschätzung die Basis für die Haushalts- und Finanzplanung von Bund, Ländern und Kommunen.

Erwartet werden steigende Einnahmen im Vergleich zur Herbst-Schätzung. Damals war geschätzt worden, dass Bund, Länder und Kommunen 2017 mit 734,2 Milliarden Euro an Steuereinnahmen rechnen können - 1,8 Milliarden mehr als zuvor im Mai 2017 angenommen. Insgesamt wurde damit gerechnet, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2022 auf 889,6 Milliarden Euro im Jahr steigen könnten.

Die Ergebnisse will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin vorstellen. Dem Arbeitskreis Steuerschätzung gehören Experten von Ministerien, Forschungsinstituten und weitere Sachverständige an./pz/DP/jha

