St. Gallen - Die Fed wird im Juni mit grosser Wahrscheinlichkeit ihre Leitzinsen um weitere 0.25% anheben. Der Zinssatz für die Fed Funds wird dann bei knapp 2% zu liegen kommen. Bis in einem Jahr dürften es 3% sein. Die Fed wird sich damit ein Polster zugelegt haben, um bei der nächsten Wirtschaftsschwäche mit Zinssenkungen geldpolitische Impulse setzen zu können. Davon ist die EZB meilenweit entfernt.

Die Banken bekommen das Geld immer noch zu 0% und bezahlen für die Anlage des überschüssigen Geldes 0.4%. Die EZB kauft immer noch für 30 Mrd. Euro pro Monat Anleihen. Bevor Zinserhöhungen zu einem Thema werden, muss zuerst das Anleihenkaufprogramm gestoppt werden. Danach wird die EZB gemäss eigenen Aussagen noch ein paar Monate zuwarten, so dass mit einem ersten Zinsschritt frühestens im nächsten Frühjahr zu rechnen ist. Dabei wäre die Gelegenheit in den letzten Monaten günstig gewesen, sich mit höheren Zinsen etwas Luft zu verschaffen.

Die Wirtschaft in der Eurozone wächst seit drei Jahren stetig. Im letzten Jahr betrug das Wachstum für europäische Verhältnisse stolze 2.8%. Zudem war es breit abgestützt und konzentriert sich nicht nur auf die kleinen Länder Zentral- und Osteuropas sowie auf Deutschland. Die Arbeitslosenrate sinkt seit Jahren stetig und liegt bei 8.5%. Diese Zahl ist optisch hoch, wurde aber in der Vergangenheit nur 2007 unterboten, als die Arbeitslosigkeit 7.3% betrug. Die Verschuldung der Euroländer ist an den Finanzmärkten ...

