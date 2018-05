Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts012/07.05.2018/09:45) - Influencer-Marketing ist der Trend der letzten Jahre! Bibis Beauty Palace und die Lochis sind nur zwei von zahlreichen Beispielen dafür, wie Unternehmen mit Social-Media-Stars erfolgreiches Marketing betreiben. Beim "Influencer Summit" an der ISM Dortmund diskutieren am 22. Mai verschiedene Experten und Unternehmensvertreter darüber, wie Kooperationen mit Influencern gestaltet werden und welche Herausforderungen der Marketingbereich in 2018 zu bewältigen hat. Die öffentliche Veranstaltung ist kostenlos und beginnt um 16 Uhr. Christine Berding, Social Insights Managerin bei L'Orèal, wird die Veranstaltung als Keynote-Speakerin bereichern. In ihrem Vortrag spricht sie über die Zusammenarbeit mit Medienstars wie Ms. Bella, Stefanie Giesinger und Lena Meyer-Landrut. Katharina Martin, Head of Fashion-PR bei Deichmann-Schuhe, sowie Oliver Traser, Brand Manager bei Pernod Ricard, werden aus Marketingsicht auf die Erfolgsmessung von Influencer-Kampagnen eingehen und zeigen, wie sie ihre Influencer Relations erfolgreich pflegen und ausbauen. Vertreter der Agentur Styleranking und der Influencer-Plattform IndaHash geben Einblicke in erfolgreiche Kampagnen und diskutieren die größten Herausforderungen des Influencer-Marketings im Jahr 2018. Das Summit findet am ISM-Campus Dortmund, Otto-Hahn-Straße 19, statt und wird von ISM-Professor Christoph Moss moderiert. Im Anschluss besteht im Rahmen eines Get-togethers die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Referenten. Die Teilnahme ist kostenfrei und für externe Gäste geöffnet. Interessierte können sich unter presse@ism.de anmelden. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180507012

