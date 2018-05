SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat scharfe Kritik an Ursula von der Leyens (CDU) Management der Bundeswehr geübt. Das Vertrauen in die Verteidigungsministerin sei in den vergangenen Jahren sehr auf die Probe gestellt worden, sagte Klingbeil am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

In der Bundeswehr gebe es an vielen Stellen kein finanzielles Problem, sondern ein Beschaffungsproblem. "Ich erwarte von einer Ministerin, die gerade wieder frisch gewählt wurde, dass sie aufhört Politik zu inszenieren", so Klingbeil. Der SPD-Politiker forderte die Verteidigungsministerin auf, "jetzt erst mal zu liefern" und weniger Überschriften zu produzieren.