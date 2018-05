Normalerweise treiben Preisvorteile Kunden zu Online-Shops. Nicht so bei Brillen. Dennoch jagen Unternehmen wie "Mister Spex" den alteingesessenen Ketten Fielmann und Apollo Kunden ab.

Der Sommer ist die Jahreszeit, in der die meisten von uns zu Brillenträgern werden - sei es, weil man sich vor der Sonne schützen oder einfach cool aussehen will. Doch auch im Rest des Jahres ist die Zahl der Brillenträger hoch: 53 Prozent aller Deutschen ab 18 Jahren tragen üblicherweise eine Brille, weitere zehn Prozent wechseln zwischen Kontaktlinsen und Brille hin und her. Und zusätzliche drei Prozent tragen ausschließlich Linsen. Selbst wer die Sehstärke eines Adlers hat, findet also derzeit den Weg zu Fielmann, Apollo oder einem anderen lokalen Optiker.

Letztgenannte Fachgeschäfte können wir im BrandIndex leider nicht tracken, aber zu den Ketten kann der YouGov-Markenmonitor Daten liefern. Auch Online-Optiker sind in unserem Portfolio, und gerade da gibt es Überraschungen.

Verbraucher scheinen nicht der Meinung zu sein, dass sie online bei Brillen viel Geld sparen können. Ist neben der Bequemlichkeit oft der Preisvorteil ein starkes Argument für den Online-Einkauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...