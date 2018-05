Die Commerzbank hat Jungheinrich nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Gabalstapler-Hersteller habe in der vergangenen Woche solide Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass das operative Ergebnis trotz eines guten Umsatzwachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, habe unter anderem am fortgesetzten Personalaufbau gelegen. Zudem gab es im Vergleich zum Vorjahr wegen Ostern zwei Arbeitstage weniger im Instandhaltungsgeschäft. Aktuell gebe es kaum Kurstreiber für die Aktie, zumal der Abstieg aus dem MDax drohe./mis/ck Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-05-07/10:24

ISIN: DE0006219934